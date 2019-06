Oristano, gli impegni di giugno del Gremio dei Contadini o di San Giovanni

Il Gremio dei Contadini,insieme a quella dei Falegnami e dei Muratori, ad Oristano sono le ultime associazioni di origine medioevale rimaste in città. La loro attività, attualmente è riservata solo ad alcuni importanti appuntamenti, come il rinnovo delle cariche sociali, l’organizzazione della Sartiglia e i festeggiamenti dei loro Santi patroni.

La loro organizzazione statutaria, risale almeno al XVII secolo, dove erano puntigliosamente descritte le attività di gestione del patrimonio e l’opera di mutuo soccorso e solidarietà, che dalla Sardegna spagnola in poi, hanno caratterizzato la storia di queste istituzioni, anche per il loro importante ruolo svolto nella vita di Oristano

Tra gli appuntamenti più importanti c’è la nomina de is Oberaius Majoris, cioè le massime autorità del Gremio. Per quello di San Giovanni o dei Contadini, l’appuntamento è fissato per i giorni 23, 24 e 25 giugno prossimi, in occasione dei festeggiamenti della Natività di San Giovanni Battista Patrono del Gremio.

In quell’occasione, ci sarà il passaggio della Bandiera da is Oberaius Majoris uscenti a is Oberaius Majoris entranti.

Questo il programma degli eventi: Domenica 23 Giugno, alle ore 10,00 Trasporto della Bandiera – Il corteo partirà dalla casa de s’Oberaiu Majori del Gremio Genesio Passiu, in via Duomo, e si dirigerà verso la chiesa di Santu Giuanni de Froris.

Alle ore 11,30, per tutti i soci e per tutti coloro che vorranno partecipare all’avvenimento, ci sarà la Santa Messa della Vigilia.

Lunedì 24 Giugno, in occasione della Solennità della Natività di San Giovanni Battista, Patrono del Gremio, alle ore 7,30 Santa Messa, a cui nel pomeriggio, alle ore 19,00, seguirà la Santa Messa Solenne presieduta da sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ignazio Sanna Arcivescovo di Oristano.

Per martedì 25 Giugno, alle ore 7,30 ci sarà una Santa Messa in suffragio dei soci del Gremio defunti. Mentre il pomeriggio alle ore 19,00, il Gremio in corteo, partirà dalla chiesa di Santu Giuanni de Froris e si dirigerà verso la casa del nuovo Oberaiu Majori del Gremio, Gianni Dessì, per il trasporto della Bandiera.

