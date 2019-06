Oristano: fino al 26 agosto aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica

Fino al 26 agosto è possibile presentare le domande per il servizio di mensa scolastica per gli alunni residenti e non residenti a Oristano, frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado a tempo pieno cittadine per l’anno scolastico 2019/2020.

Il servizio mensa scolastica è offerto dal Comune di Oristano con una contribuzione da parte dell’utente. Gli utenti non residenti devono pagare il pasto per intero.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it

La domanda dovrà essere presentata entro il 26 agosto 2019 a mano al protocollo del Comune in piazza Eleonora (Palazzo Campus Colonna), tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it e o tramite servizio postale al Comune di Oristano, P.zza Eleonora n. 44.