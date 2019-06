Oristano: domenica 16 giugno una conferenza su “La ripartizione del territorio arborense tra istituzioni laiche ed ecclesiastiche”

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per “Una Città nella Storia”, il ciclo di incontri culturali organizzati da MuseoOristano.

Domenica 16 giugno, alle 18.30, al Museo Diocesano Arborense, l’architetto Raimondo Pinna proporrà una interessante conferenza su “La ripartizione del territorio arborense tra istituzioni laiche ed ecclesiastiche”.

L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano e della Fondazione Sa Sartiglia Onlus in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense.

“L’interessante lezione segna la preziosa collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano e il prestigioso Museo Diocesano Arborense che ormai da diversi anni, con le sue preziose e ricche esposizioni temporanee e permanenti, arricchisce l’offerta culturale cittadina – osserva l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna.

“Nel corso della conferenza lo studioso Raimondo Pinna, ricercatore da tempo impegnato nello studio dell’urbanistica e dei paesaggi, focalizzerà la sua attenzione nell’analisi delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche presenti nel territorio arborense in età medievale e moderna” precisa Angelo Bresciani, Presidente della Fondazione Sa Sartiglia Onlus,.

Per Maurizio Casu, Curatore di MuseoOristano “l’interessante appuntamento, in vista della pausa estiva, offre l’occasione di salutare il folto pubblico che segue puntualmente, con interesse e attenzione, gli incontri programmati da MuseoOristano, una nuova opportunità culturale offerta in città, un museo virtuale, che si fa luogo concreto di incontro e di confronto tra cittadini e studiosi, la Città Museo che desidera offrire tutti i suoi spazi, nel web, così come nelle occasioni come questa, per condividere le tante storie che raccontano la storia della città e del suo territorio.”