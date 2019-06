Oristano: corso formativo su celiachia e prevenzione dei disordini da carenza iodica

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’evento formativo organizzato dall’Unità operativa di Igiene della Nutrizione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Assl di Oristano sulla preparazione di alimenti per soggetti allergici o con intolleranze alimentari, con particolare attenzione per la celiachia e la prevenzione dei disordini da carenza iodica.

Il corso, che si svolgerà il 9 ottobre 2019 dalle ore 15 alle 19 nell’aula dell’area didattica dell’ospedale San Martino di Oristano, è rivolto in via prioritaria agli operatori delle mense collettive(scolastiche, ospedaliere ed extraospedaliere, aziendali) e in subordine al personale di ristoranti, pizzerie, catering, bar, gelaterie, pasticcerie e, più in generale, tutti gli esercizi pubblici in cui si preparano o somministrano cibi e bevande.

Le norme comunitarie dispongono l’obbligo per il personale del settore alimentare di acquisire una adeguata formazione e addestramento in materia di igiene degli alimenti e stabiliscono le basi per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori anche attraverso le informazioni sugli alimenti, in particolare sulla loro etichettatura. Per questo l’Unità operativa di Igiene della Nutrizione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Assl di Oristano, nell’ambito del programma “Promozione della sicurezza nutrizionale” del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 prorogato al 2019, propone agli operatori del settore della ristorazione collettiva e dei pubblici esercizi l’evento formativo che ha l’obiettivo di ampliare e approfondirele conoscenze sulla preparazione e somministrazione di alimenti sicuri per i consumatori con intolleranze o allergie alimentari e promuovere l’uso del sale iodato per la prevenzione delle patologie da carenza iodica.

Durante il corso gli esperti del Sian affronteranno le tematiche inerenti la legislazione alimentare di settore, gli obblighi e le responsabilità del personale, i cenni clinici ed epidemiologici su celiachia, allergie alimentari e patologie da carenza iodica, la dieta senza glutine, l’etichettatura e gli allergeni, i requisiti di locali e attrezzature, la prevenzione delle contaminazioni da glutine,l’autocontrollo per la gestione del rischio glutine e allergeni (GMP, HACCP, rintracciabilità).

Per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione preliminare tramite la scheda scaricabile dal sito www.asloristano.it (Servizi Sanitari>Area della Prevenzione>Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) da recapitare al Servizio di Igiene degli Alimenti della Assl di Oristano, entro il 30 settembre 2019 scegliendo tra le seguenti modalità:

– posta: S.I.A.N, via Carducci, n.35 – 4° piano – 09170 Oristano

– fax: 0783/70034

– email: sian.assloristano@atssardegna.it

– PEC: sian@pec.asloristano.it