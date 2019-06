Oristano, 25 giugno gli eventi del Centro Servizi Culturali UNLA

mar Onnis, nuorese, laureato in storia con studi politici e giuridici alle spalle, autore di saggistica e di narrativa, ha pubblicato Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso (2013, dizionario ragionato sui luoghi comuni relativi alla Sardegna) e La Sardegna e i Sardi nel tempo (2015, excursus storico dalla Preistoria ai giorni nostri), entrambi con Arkadia. Ha realizzato per Condaghes la traduzione in italiano e in sardo del Memoriale francese di Giovanni Maria Angioy, corredandolo dell’apparato critico e di un saggio introduttivo (2015). Nel 2018 è uscito il suo primo romanzo, La vincita (Arkadia). Cura un un suo blog personale (SardegnaMondo, dal 2007) e svolge regolarmente attività di divulgazione storica.

Tra le tante cose che non sono conosciute della storia sarda ci sono anche gli innumerevoli personaggi che l’hanno fatta, vi hanno avuto un ruolo di primo piano, in vari ambiti. Quello che propone questo libro è di ripercorrere i tanti secoli della storia della Sardegna attraverso i volti, le gesta, le opere, le avventure e le disavventure di alcuni tra i più affascinanti e significativi di loro.Una carrellata di personaggi, più o meno noti, della storia sarda, dai tempi antichi fino al XX secolo, rievocati nelle loro sembianze, oltre che nelle loro gesta e nella loro umanità. OManuelle Mureddu, nuorese, è un autore di fumetti, illustratore e saggista. È stato il primo a pubblicare con continuità fumetti scritti e disegnati in sardo. Ha sviscerato nella forma, ricreando e modellandoli nella sostanza, i miti nuragici, giudicali e contemporanei della Sardegna. Tra le opere che ha scritto e disegnato ricordiamo: Arbarèe – Contos de sa Terra de s’Arbore (Domus de Janas editore, 2008); Oi Mama (Edizioni Condaghes, 2013); La danza dei corvi (Betistòria 2016). Ha collaborato con Giancarlo De Cataldo e Graziano Diana al film Pertini il combattente, per il quale ha realizzato le illustrazioni e le grafiche interne al documentario. Collabora con la casa di produzione “Anele”, in veste di illustratore e grafico, a programmi per Rai Uno, Rai Tre e Rai Storia. Come studioso, ha curato il saggio su fumetto e illustrazione, all’interno del catalogo Arte contemporanea in Sardegna (1957-2017), edito da Magonza nel 2017, a cura del Museo MAN. È direttore artistico di “Cada Contu”, festival del fumetto ideato per conto dell’ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico.Attualmente lavora a progetti per l’editoria, il cinema e la TV.