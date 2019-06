On. Mario Perantoni M5S: riqualificazione ex-arsenale La Maddalena

La notizia del definanziamento di 15 milioni di fondi Cipe stanziati dal precedente governo per la riqualificazione dell’ex arsenale di La Maddalena, ha tutta la nostra attenzione.

Insieme al collega Nardo Marino, stiamo lavorando per trovare una soluzione che possa restituire all’isola le risorse individuate nel Patto per la Sardegna e necessarie per la ripresa della produttività di un’area strategica come quella di La Maddalena.

La questione è tra le priorità dei rappresentanti sardi del Movimento 5 Stelle.

Mario Perantoni, M5S – Camera dei Deputati Commissione Giustizia