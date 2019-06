Olbia. Il salottino di Radio Internazionale Costa Smeralda,ogni martedì dalle ore 10,00 al Mercato Porto Romano

L’iniziativa è inserita nel piano di comunicazione messo a punto per la promozione dell’iniziativa sia sui canali in Fm che Web e Social della radio.

Il salottino sarà trasmesso in diretta sulla pagina fb della radio. In Fm e streaming andranno in onda la pubblicità e le interviste con i protagonisti. Lo spazio nel cuore del Mercato Porto Rotondo, sarà a beneficio dei presenti, diventando così un momento di spettacolo e di intrattenimento.

Il salottino ospiterà sia i protagonisti del mercato Porto Romano, sia artisti, commentatori e personaggi legati allo sviluppo della città e del suo centro. La musica sarà colonna sonora della mattina garantendo ai presenti una selezione musicale mirata e capace di accontentare tutti i gusti.

Il salottino sarà allestito come un vero e proprio set, con poltroncine comode e ospitali, quadri e immagini utili per caratterizzare il luogo; a fare bella mostra di se sarà la super radio , ormai simbolo dell’emittente , realizzata appositamente da Paolo Demontis della 3D Designer.

Una struttura lunga m 1,80 capace di contenere strumentazione e materiale tecnico, che raffigura la radio nella sua immagine più comune, quella che ha rappresentato anchei festeggiamenti legati ai 40 anni dell’emittente.

Il Mercato di Porto Romano , operativo dallo scorso 16 aprile, accoglie imprenditori, artigiani e laboratori, proponendosi con una veste nuova arricchita di servizi utili di supporto sia per gli espositori, sia per il pubblico. Desk per l’accoglienza , cestini per gli acquisti e carrelli per il trasporto gratuito verso le automobili per il pubblico., oltre al supporto dei mezzi pubblici ASPO.