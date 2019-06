Olbia. Arriva “Baila Sotto il Sol, la canzone dell’estate  2019 cantata  da Barceloneta

Domenico Giorico, Gabriele Oggiano e Franco Calvia, hanno scritto parole e musica del nuovo brano estivo di Barceloneta. E’ nato così il ritmo leggero e coinvolgente della canzone estiva per eccellenza.

Barceloneta non è nuovo ad operazioni musicali di successo, come dimenticare “Giuseppina”, il tormentone che riuscì a fare cassa di vusualizzaazioni, trasformando un motivo semplice, nel brano più cantato dal pubblico di ogni età, bambini compresi.

Oggi Barceloneta, abbandonata definitivamente la divisa, si dedicata totalmente alla sua più grande passione: cantare.

La canzone sta velocemente conquitando il web e le radio hanno iniziato a traasmetterla. Il video , registrato sulla Spiaggia di Porto Ferro, coinvolge giovani comparse che, sotto la guida attente di Maurizio Pulina, regista sempre più affermato nel mondo della televisione e del cinema, si muovono con movimenti sapienti studiati dalla coreografa Sabrina merlo e da Luccia Asole.

A ballare sotto il sole anche Lucia Budroni, voce fra le ppiù amate durante i tour musicali nelle piazze isolane.

Per Giampaolo Barceloneta ora è il momento della promozione. “Baila Sotto il sole” sarà proposta durante le feste estive e grazie alla complicità di alcuni fra i più grandi Dj, (Andrea TMendoza fra tutti)entrerà prepotentemente anche nei locali simbolo della costa smeralda, coinvolgendo il pubblico.

Barceloneta per l’estate 2019, smetterà i panni dell’Agente 0010, che tanto successo gli hanno garantito sia su Catalan Tv che su Sardegna Live, per indossare quelli più rasserenanti del cantante, anzi, come si vede nel video, del Cupido che dietro il bancone di un bar sulla spiaggia, sotto il sole, contribuisce al nascere di un nuovo amore estivo….

https://www.youtube.com/watch?v=17UX-6kKJAs