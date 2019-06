Nuoro: in programma un corso allo Zonchello sulla presa in carico degli adolescenti a rischio di disagio mentale

È in programma giovedì 27 giugno, presso il Padiglione Formazione dell’Ospedale Cesare Zonchello, piazza Sardegna 1, a Nuoro, il corso “La presa in carico sistemica Gli strumenti in rete per gli adolescenti a rischio di disagio mentale”.

Il corso è orientato a favorire la rete tra i servizi e le professioni dell’infanzia e dell’adolescenza per una tempestiva presa in carico sistemica.

Attraverso la condivisione delle esperienze e la circolazione dei materiali per la rilevazione di cluster sintomatologici, si vuole promuovere l’attivazione di un triage che permetta ai Servizi e ai ragazzi di essere maggiormente tutelati nell’assegnazione di priorità alle problematiche più rilevanti.

Modalità di iscrizione

Scaricare la scheda di iscrizione dal sito della ASSL di Nuoro al Link Modulistica e documenti della Formazione, oppure dall’Intranet aziendale all’indirizzo http://intranet.atssardegna.local/home/index.php/modulistica-formazione. Inviare il documento compilato in tutte le sue alla Segreteria Organizzativa mariateresa.selloni@atssaredgna.it – tel. 0784 240177.