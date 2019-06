Nei consultori di Terralba, Santu Lussurgiu e Ghilarza, prendono avvio i corsi di accompagnamento alla nascita

Il primo percorso sarà quello del Consultorio di Terralba, rivolto ai futuri genitori di bambini che dovranno nascere nel mese di settembre 2019, residenti nei comuni di Arborea, Marrubiu, Terralba, San Nicolò Arcidano e Uras. Otto gli incontri in calendario, ogni lunedì a partire dal 1 luglio, alle ore 9.30. Come di consueto, si parlerà di concepimento e gravidanza, trasformazioni individuali nell’ambito della coppia, cura del neonato e fenomeni fisiologici neonatali, politiche familiari. Al termine della parte teorica si sperimenteranno le tecniche di respirazione utili ad affrontare serenamente il travaglio. È prevista, inoltre, una visita guidata presso i reparti di Ginecologia e Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano.

Per adesioni e informazioni, è possibile chiamare il numero 0783.81828 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30- 9.30 e 12.30-13.30 e martedì, ore 15.30-17.30)

Sempre lunedì 1 luglio, alle ore 9.30, prenderà il via il corso nascita organizzato dal Consultorio di Santu Lussurgiu e dedicato alle gestanti che partoriranno a settembre e ottobre prossimi. Durante gli incontri si alterneranno le varie figure professionali che accompagneranno le donne in un percorso di informazione e preparazione all’arrivo del bebè. Per informazioni e iscrizioni: tel:0783.550385/320196/320197.

Mercoledì 3 luglio alle ore 9.00 sarà la volta dal Consultorio di Ghilarza, che darà il via a un nuovo corso nascita per le mamme e i papà che avranno un figlio nei mesi di agosto e settembre 2019. Qui sono dieci gli incontri in programma, inseriti in un percorso educativo che ha l’obiettivodi promuovere la salute delle donne in gravidanza, del neonato e della famiglia. Nel corso degli incontri verranno affrontati temi che riguardano la fisiologia, l’anatomia e i cambiamenti fisici ed emotivi in gravidanza, il protocollo degli esami da eseguire in gravidanza, l’importanza di uno stile di vita sano come determinante di salute, le norme a tutela dalla maternità e il nuovo diritto di famiglia. Si parlerà anche di travaglio e parto, cura del neonato, tecniche dell’allattamento al seno, vaccinazioni, prevenzione degli incidenti domestici, sessualità e la contraccezione dopo il parto. Per informazioni e adesioni, è possibile telefonare al numero 0785.560313.

La frequenza ai corsi è totalmente gratuita.