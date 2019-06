Napoli: giugno mese del pane e del suo Patrono Sant’Antonio

Far emergere la qualità e l’identità territoriale del pane, anche con degli incentivi a favore dell’apprendistato, per favorire il lavoro dei giovani nelle botteghe di fornaio che nella nostra regione e città rappresentano la dimensione identitaria del popolo napoletano. Giugno mese del Pane e del suo Santo S. Antonio.

Così il Portavoce della Consulta Nazionale dell’Agricoltura, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli,componente del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare Alimentazione Ristorazione e Turismo del MNS Rosario Lopa.