Naomi Rivieccio e Darren Criss incantano il pubblico del Filming Italy con Aladdin

Protagonista della serata è stata Naomi Rivieccio, interprete delle canzoni della Principessa Jasmine nella versione italiana del film. L’artista ha incantato i presenti con un’emozionante performance dal vivo del brano “La Mia Voce” (“Speechless”), incluso nella colonna sonora firmata dal compositore otto volte premio Oscar® Alan Menken.

A sorpresa Naomi è stata poi raggiunta dall’attore, cantante e compositore Darren Criss (vincitore dell’Emmy® e del Golden Globe® per il suo ruolo in American Crime Story: L’Assassinio di Gianni Versace e famoso al grande pubblico per la serie Glee). Insieme, i due artisti hanno offerto al pubblico un’indimenticabile performance dal vivo della nuova versione dell’iconico brano premiato con l’Oscar® “Il Mondo È Mio” (“A Whole New World”).

Naomi Rivieccio – “La mia voce” (live)

https://www.dropbox.com/s/n7ow9l2omhiiqk2/La%20mia%20voce.mp4?dl=0

Naomi Rivieccio e Darren Criss – “Il Mondo è Mio” (live)

https://www.dropbox.com/s/bse3firdrv3odan/il%20mondo%20%C3%A8%20mio.mp4?dl=0

Un’emozione senza fine per gli ospiti del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e organizzato da Tiziana Rocca, che hanno potuto inoltre assistere a una proiezione speciale del nuovo magico film Disney Aladdin, già premiato dal pubblico italiano al box office dove fino a oggi ha registrato un incasso di oltre 14 milioni di Euro. Tra i presenti, molti volti noti dell’entertainment, come Lola Ponce, Stefania Spampinato, Jesse Williams, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Isabella Ferrari, Luca Bernabei, Paolo Del Brocco, Aurora Ruffino, Claudia Gerini, William Baldwin e molti altri ancora.

“È stato un evento ricco di emozioni indimenticabili”, ha dichiarato Tiziana Rocca. “Con questa serata dedicata ad Aladdin abbiamo voluto offrire al pubblico della nostra manifestazione un’esperienza davvero straordinaria, momenti speciali e irripetibili che caratterizzano il nostro Festival grazie all’incontro dei grandi ospiti internazionali con le nostre eccellenze italiane. La performance a sorpresa di Darren e Naomi, seguita dalla proiezione speciale del nuovo film Disney, ha trasportato tutti a bordo di un tappeto volante fatto di note e di immagini incredibili, incastonate in una cornice da sogno”.

Rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione del 1992, Aladdin è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell’affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell’incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica.

Il film vanta una colonna sonora composta dall’otto volte Premio Oscar® Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta), che comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dai parolieri, vincitori dell’Oscar®, Howard Ashman (La Piccola Bottega degli Orrori) e Tim Rice (Il Re Leone), oltre a due brani inediti realizzati dallo stesso Menken e dai compositori vincitori dell’Oscar® e del Tony® Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

Il cast del film vede inoltre la presenza di Marwan Kenzari nel ruolo del potente stregone Jafar, mentre Navid Negahban veste i panni del Sultano, preoccupato per il futuro di sua figlia; Nasim Pedrad è Dalia, la migliore amica e confidente della principessa Jasmine, Billy Magnussen interpreta il principe Anders, il bellissimo e arrogante pretendente di Jasmine, e Numan Acar è Hakim, braccio destro di Jafar e capitano delle guardie del palazzo.

Social Network

http://fb.com/WaltDisneyStudiosIT

http://twitter.com/disneystudiosit

https://instagram.com/waltdisneystudiosit/

https://www.youtube.com/user/WaltDisneyStudiosIT

Hashtag

#Aladdin

Aladdin

Entusiasmante e dinamico adattamento in chiave live action del classico d’animazione Disney, Aladdin narra la storia dell’omonimo e affascinante ragazzo di strada, della coraggiosa e indipendente principessa Jasmine e del Genio che potrebbe essere la chiave del loro futuro.

Il Filming Italy Sardegna Festival gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna; del Comune di Cagliari; del Consorzio Costa Smeralda; e dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.

Partner Istituzionali: Direzione Generale per il Cinema del MiBAC, ANICA, Luce Cinecittà, Università degli Studi di Cagliari, Ass. La Parola che non muore, Italy for Movies, ANAC, ANEC, Moviement, Fondazione Sardegna Film Commission.

Sponsor: Intesa San Paolo, Mediocredito Italiano, Damilano, Jaguar, MuLac, Cotril, Silvio Carta, Gerardo Sacco.

Official Care: Alitalia.

Media Partner: Best Movie, Box Office, Cinecittanews.it, FRED Fim Radio, HuffingtonPost, La Repubblica, Supercinema, Variety.

Con la partecipazione di: FOX Life, HBO, Infinity, National Geographic, Netflix, Paramount Network, RAI Cinema Channel, SKY, Eagle Pictures, Notorious Pictures, Vision Distribution, 01 Distribution, Disney, Warner Bros., AMBI Pictures, BIM Distribuzione, Sacher Film.

Partner tecnici: Cagliari Airport, Ferrari, Altogusto, Montegrappa, San Benedetto, Generali, JB, Floricoltura Loi, Nastro Azzurro, Cinemeccanica, Quartomoro di Sardegna, Urbanity, Bevande Futuriste, Crystal Couture Milano, Ottomillimetri.

Charity: Never Give Up, #everychildismychild.