Musica. Gli Arizona Dogs sulla scena con Destrudo, il loro nuovo album

Fuori gli Arizona Dogs con Destrudo, il loro nuovo album targato Areasonica Records!

Il lancio del disco, disponibile su iTunes, Spotify e sui migliori store digitali internazionali, è accompagnato dal videoclip su youtube del primo esplosivo singolo estratto Post.

La nuova release Destrudo, costruita seguendo una più moderna visione psichedelica del rock rispetto ai dischi precedenti, aperta si alle ballads ma anche alle sfuriate punk, è un mix di undici tracce in italiano e in inglese attraversato da un rock d’impatto dentro cui si dipana il concept che dà il nome all’album: lo stimolo a distruggere, l’istinto aggressivo presente in ogni individuo e finalizzato all’annichilimento, all’annientamento di sé stessi.

Armonie e ritmi eterogenei per tematiche delicate, raccontate sempre con grande spontaneità: un viaggio dalle tinte scure intrapreso da chi non ha paura di sporcarsi e di guardare nell’abisso.

La band astigiana colleziona nel corso degli anni un live dopo l’altro sui palchi più celebri e disparati del bel paese, dall’Hollywood al Transilvania, dal Blue’s House al Teatro Derby di Milano, senza dimenticare il Woodstock di Grandate e il Lustando Rock Festival in apertura ai Marta sui Tubi e Casino Royale; i brani “Crystal Motel” e “Black Stars Rebel” vengono inoltre inseriti all’interno della colonna sonora di “On Air, storia di un successo”, film diretto da Davide Mazzoli e uscito nelle sale italiane nel 2016.