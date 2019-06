Monumenti Aperti. Sabato 8 e domenica 9 giugno: 3 comuni nel settimo weekend del 2019

Sabato 8 e domenica 9 giugno 3 comuni chiudono il tour regionale di Monumenti Aperti e danno appuntamento alle tappe autunnali: saranno 26 i beni culturali e paesaggistici in cui ci saranno le visite guidate d’eccezione effettuate dei volontari.

Due sono i comuni che entrano per la prima volta nel circuito della manifestazione: Assolo in cui saranno visitabili gratuitamente 5 beni culturali. Monumenti Aperti costituisce per gli abitanti di Assolo un’importante occasione per riappropriarsi delle sue radici e contemporaneamente per fare del proprio patrimonio identitario un affascinante racconto indirizzato a tutti coloro che desiderano visitare il paese – così interviene il Sindaco Giuseppe Minnei

Neoneli aprirà solo due ma importanti e rappresentativi monumenti locali. Fare progetti in rete, oggi più di ieri, è la cosa più bella e più importante che ciascuna amministrazione o comunità possa fare sostiene il Sindaco, Salvatore Cau.

Mentre un terzo comune conferma la sua partecipazione: si tratta di Gonnosfanadiga dove saranno aperti ben 19 i siti in cui ci saranno le visite guidate d’eccezione. Nonostante il paese non sia così antico ogni angolo del nostro territorio parla, dice il sindaco Fausto Orrù.

Tanti gli eventi collaterali che faranno da corollario alle diverse manifestazioni locali, tra cui anche tante iniziative enogastronomiche di richiamo turistico.