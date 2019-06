Mirko De Carli (PdF): “La CGIL ha perso la bussola! “La disoccupazione femminile non si combatte  regolamentando l’utero in affitto.”

«Come combattere la disoccupazione femminile? Con la legalizzazione dell’utero in affitto. Se questa è la nuova linea della Cgil intrapresa dal Segretario Landini credo che stiamo ancor di più sprofondando nel baratro.»

Questa la dichiarazione del coordinatore Alta Italia del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, riguardo la notizia apparsa in queste ore della presa di posizione della CGIL sull’utero in affitto.

«Come Popolo della Famiglia ci batteremo con forza perché idee folli come queste non trovino spazio nel dibattito politico nazionale.» ha proseguito De Carli, non si combatte la disoccupazione femminile dando dignità ad una pratica violenta come quella dell’utero in affitto, ma riconoscendo il ruolo sociale della donna e della madre attraverso il Reddito di Maternità, attraverso la conciliazione lavoro-famiglia, con politiche che favoriscano il part-time e gli asili nido aziendali.»