Love Ghost: è uscito il nuovo singolo “Quiet Voices”

Love Ghost è una band indie/alternative/hard rock composta da Finnegan Bell (chitarra e voce), Mya Greene (viola e tastiera), Ryan Stevens (basso e sottofondo) e Samson Young (batteria e sottofondo). La band è appena tornata dall’Ecuador dove erano uno dei gruppi principali di Música de Vanguardia Festivalfff ad Ambato, in Ecuador. All’inizio di quest’anno hanno suonato in Irlanda (Whelan, Crane Lane, Roisin Dubh, Spirit Store e Cleeres) e in Giappone ( 11 spettacoli a Tokyo e Osaka).

L’ultimo singolo della band dal titolo “Quiet Voices” è stato prodotto da Carl Restivo (“The Atlas Underground” di Tom Morello). I testi (di Finnegan Bell) parlano di insicurezza, gelosia e tradimento e di come le voci nella tua testa possano condurre all’autodistruzione finale. Love Ghost combina elementi rock e sinfonici con una forte influenza del giocatore Mya Greene alla viola. “Quiet Voices” è il seguito della loro traccia rilasciata di recente “Mr. Blue “(prodotto anche da Restivo).

Link per lo streaming su Spotify:

https://open.spotify.com/ album/6bqWUM2ffR04lGYCUY0xFo



