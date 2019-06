SALVAGUARDIA ANIMALI

LEAL Italia- La Ministra Grillo istituisce il gruppo di lavoro sui metodi alternativi all’impiego di animali

La LEAL ringrazia la Ministra Grillo per il Gruppo di Lavoro sui metodi alternativi e senza animali e per il passo in avanti per salvare la vita dei 6 macachi Rhesus

Il Presidente della LEAL – Lega Antivivisezionista, Gian Marco Prampolini, ringrazia la Ministra Grillo per aver istituito il Gruppo di lavoro sui metodi alternativi all’impiego di animali, e sui metodi senza animali. La Ministra auspica inoltre che quanto segnalato con la lettera inviatale l’11 giugno, quale Governo del Cambiamento, trovi tutta l’attenzione possibile per fermare gli esperimenti sui 6 Macachi Rhesus e per rivedere le procedure sui permessi agli esperimenti su animali, incluso quelli in deroga. La LEAL ritiene che questo sia un passo importante verso il cambiamento. Nel frattempo si attende che il Gruppo di lavoro di esperti al più presto possa fare chiarezza sulla parte scientifica, sulla corretta applicazione della normativa nazionale e sui permessi in deroga.