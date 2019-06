L’avvocato dei Santi: è uscito il video “L’erba voglio non esiste”

E’ uscito “L’ERBA VOGLIO NON ESISTE” , il debut single art rock, oscuro e tormentato, de “L’avvocato dei Santi”, al secolo Mattia Mari (Belladonna, Giuda).

<< L’Erba Voglio Non Esiste è l’eterna lotta tra l’ottenere ciò che si vuole e le forze che

si interpongono per far si che questo avvenga, noi stessi in primis. L’unica cosa che ci separa veramente dalla felicità sono le nostre paure, i nostri conflitti interiori. Solo dopo la risoluzione saremo veramente liberi di prenderci ciò che vogliamo e di condividerlo con chi amiamo >>