Janas, la storica band sarda torna con con il nuovo singolo “Magica&Lieve”

Il nuovo concerto dei Janas parte da Escovedu il 15 giugno alle ore 22. Ripercorrerà le tappe principali della storia del gruppo con un live che racconta di Sardegna ed identità sarda. Non mancheranno i brani storici come “Biskisende”, “Billera”, “Anninnora”, i balli tradizionali rivisti con un’anima più “rock” e le canzoni tradizionali come “Non potho reposare” e “Sa Danza”. Ci sarà spazio per alcune cover “il Pescatore”, “Il cielo d’Irlanda”, “Treni a Vapore” che il gruppo ha ri-arrangiato dando risalto alla potenza delle voci che li caratterizza da sempre.

“Magica&lieve” è una colonna sonora della vita. È un messaggio d’amore, un modo di approcciarsi alla vita che un padre racconta al figlio. È la metafora dello “spettacolo” della vita stessa. È l’augurio che possa vivere in modo “leggero” nonostante le difficoltà.

Il brano, il cui testo è stato scritto da Gino Marielli dei Tazenda, e registrato presso il Vintage Studio di Sant’Antioco, riprende sonorità pop-rock di matrice anglosassone e mette in risalto le chitarre e la vocalità del gruppo.

“L’augurio che ogni padre fa al proprio figlio, è che la sua vita sia “magica” e “lieve”.” – racconta la band – “Che sia una vita da re, da protagonista. Ci saranno difficoltà e dolori ma, nel dubbio, è sempre meglio sorridere e andare avanti“.

I Janas (pron. Gianas), [Sebastiano Cubeddu (voce solista), Mondo Trogu, Tanino Mancosu, Tore Mancosu (voci), Ludovico Sarai(batteria), Tancredi Emmi (Basso), Alessio Lisci (chitarre), Marco Coa(Programmazione – Tastiere), Alessio De Vita (violino)], sono una delle band più amate nel panorama del pop etnico e della canzone d’autore in Sardegna e si collocano all’interno di quel genere musicale che mette insieme la migliore lezione del pop-rock di matrice anglosassone con le tradizioni popolari dell’isola.

In questo contesto i Janas sono interpreti originali e ben individuabili per la qualità delle voci maschili, forgiate nella forma del canto “a tenore” della Sardegna. Il gruppo nasce nel 1992 e dopo due anni cominciano le esperienze artistiche importanti: da un tour con i Tazenda, alla partecipazione alla prestigiosa trasmissione televisiva di Red Ronnie “Roxy Bar”, al Festival Internazionale di Sant’Anna Arresi “ai confini tra Sardegna e Jazz” al fianco di artisti prestigiosi come Dee Dee Bridgewater, Chick Corea e Max Roach, fino alle finali nazionali del TIM Tour 2002 e la collaborazione artistica, dal 2013, con la cantante Antonella Ruggiero.

(il brano è disponibile su tutti i digital store)