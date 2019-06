Ittiri- Is.Be: Un consorzio di tutela per Sos logos de Angioy

L’iniziativa In sos logos de Angioy messa in campo dall’Istituto Camillo Bellieni vuole realizzare un percorso di turismo identitario con lo scopo di dare vita ad un consorzio di tutela dei luoghi accomunati, direttamente o indirettamente, dal passaggio di Giommaria Angioy durante i moti antifeudali di fine Settecento.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere insieme sinergie e risorse per grandi campagne di promozione, di comunicazione e valorizzazione di un territorio che tocca una gran fetta del nord Sardegna che da Santu Lussurgiu si estende fino a Santa Teresa di Gallura.

In qualità di animatore, l’Is.Be si propone come capofila di un organismo nel quale avranno la possibilità di interagire diverse figure, a partire dalle Amministrazioni comunali per arrivare ai titolari di cooperative, associazioni culturali, professionisti, operatori commerciali e del settore accoglienza, ristoratori, produttori, gestori di servizi agroalimentari e tutte le altre personalità singole interessate a far parte del gruppo.

Dunque da semplici percorsi di turismo identitario potrebbe nascere un organismo capace di veicolare la storia della Sardegna come strumento di promozione del territorio.

L’annuncio di tale progetto è stato dato durante il nono appuntamento del percorso culturale che domenica ha fatto tappa a Ittiri e Uri, permettendo di scoprire il ruolo chiave di queste due comunità nelle avvisaglie della sarda rivoluzione.

Le vicende e i personaggi dei due paesi sono stati evidenziati attraverso le voci guida dello studioso Antonello Nasone, dell’archivista Stefano Alberto Tedde e dell’archeologa Giuseppina Ruggiu.

Sono state visitate per l’occasione anche l’abbazia di Nostra Signora di Paulis, edificata nel XIII secolo dai monaci cistercensi, dove è stata ricordata la figura emblematica di Piero Cao, conosciuto come il Padre Bianco e in seguito la chiesa di San Francesco, dove rinfrancata dalla gradevole frescura degli ambienti interni, ha potuto approfondire la personalità di don Vincenzo Serra, il più agguerrito antagonista dei feudatari Ledà.

La chiesa di San Pietro è stata anche l’ultima tappa del percorso mattutino dell’Is.Be.

In serata il gruppo si è trasferito a Uri per visitare i più significativi monumenti, tra i quali la chiesa di Nostra Signora della Pazienza e la casa Dettori-Delogu, che fu dimora di Giorgio Pinna-Mulas, sindaco del paese coinvolto nella rivolta antifeudale assieme a suo fratello, il viceparroco Giovanni.