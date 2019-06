Infrastrutture, Deiana e Manca (M5S): “Fondi per canale adduttore del fiume Tirso e per la diga di Maccheronis”

“Con l’ok della Corte dei Conti al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sull’adozione del primo stralcio del Piano nazionale interventi nel settore idrico, sezione invasi, arrivano nuove risorse per gli investimenti nel settore e potranno partire i progetti e gli interventi di manutenzione più urgenti. In particolare, tra le tante opere sono previsti interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore Destra del Tirso, nel tratto tombato all’interno dell’abitato di Zerfaliu – 2°lotto, dell’importo di 2.200.000 euro, e lavori su opere di scarico della diga di Maccheronis dell’importo di 1.500.000 euro. Un importante passo avanti per realizzare opere che tanti cittadini di Torpè e Zerfaliu aspettavano da tempo”. Lo dichiarano Paola Deiana e Alberto Manca, deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente.

“Questi finanziamenti sono il frutto di un importante lavoro che va avanti dall’inizio della legislatura e che rientra nella nostra visione di gestione delle risorse idriche. Parliamo di altri 260 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 250 milioni del Piano straordinario approvato a dicembre 2018. Siamo dunque al secondo stanziamento di un fondo del valore complessivo di 1 miliardo di euro, che gradualmente andrà a rafforzare le infrastrutture idriche del Paese” proseguono i deputati.

“La lista degli interventi è lunga e copre territori da Nord a Sud: finalmente ripartono gli investimenti in tutto il Paese ed è molto importante che si sia data priorità a quelli del nostro territorio” concludono Paola Deiana e Alberto Manca.