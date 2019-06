Incontro su Stereotipi e falsi miti: genitori e genitorialità a Cagliari e Sassari

“Stereotipi e falsi miti: genitori e genitorialità”: un tema di grande delicatezza e attualità per un doppio appuntamento a Sassari, mercoledì 26 giugno 2019, dalle 15,30 alla Sala della Provincia e a Cagliari sabato 29 dalle ore 9 all’Hotel regina Margherita, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna nell’ambito delle Settimane del Benessere Psicologico in Sardegna 2019, in corso dal 3 maggio.

“Le profonde e rapide trasformazioni in atto nella società contemporanea – ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna – hanno posto in discussione definitivamente i ruoli codificati del concetto di madre e padre e di genitorialità in un processo di trasformazione nè semplice, nè lineare. Se da un lato persistono stereotipi “arcaici” e ormai improponibili come la mamma sempre dolce e disponibile, il papà autoritario e severo, per semplificare, dall’altro si affacciano nuovi modi di essere padre e madre, anche oltre le specificità di genere, a cui dobbiamo saper dare risposte e un adeguato supporto psicologico, attraverso una ridefinizione dei ruoli e attraverso il superamento degli stereotipi“.

L’evento, che segue lo stesso schema a Sassari e a Cagliari, prevede un seminario esperienziale, gratuito e aperto a tutti e accreditato ECM per gli psicologi, condotto dalla dott.ssa Gisella Congia, autrice del documentario “Chiaroscuri della maternità”, realizzato nel 2011 e proposto in molteplici iniziative in Sardegna e nel resto d’Italia. “Il documentario affronta nello specifico il tema dei disagi che una donna che diventa madre può incontrare nell’acquisizione del ruolo materno – ha sottolineato Gisella Congia – portando l’attenzione su una tematica tabù, come le ambivalenze emotive vissute da una madre, cercando di raccontare attraverso l’elemento percettivo e poetico dello strumento artistico contenuti che difficilmente sono condivisi nella nostra cultura“.

I lavori saranno introdotti e condotti a Sassari da Maria Carmen Ghiani, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, e a Cagliari da Angela Quaquero. Seguirà la proiezione del documentario, a cui seguirà la presentazione dei casi e e la discussione in piccoli gruppi a cui farà seguito la discussione plenaria. Nel corso delle due giornate sarà presentato il libro “Maternità e salute psicologica perinatale”, a cura di Maria Carmen Ghiani, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.