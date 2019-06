In uscita “La grammatica di Febrés”, il nuovo romanzo di Nicolò Migheli

La Grammatica di Febrés, il nuovo romanzo storico di Nicolò Migheli, sarà presentato a Nuoro mercoledì 12 giugno alle 18,30 alla Biblioteca S. Satta di piazza G. Asproni 8, nell’ambito della programmazione del Festival letterario Éntula. Dialogherà con l’autore Pier Franco Fadda.

Ispirato alla vicenda autentica di Andrés Febrés – gesuita catalano, missionario, linguista, autore di una grammatica della lingua mapuche e di una grammatica della lingua sarda, coinvolto anni prima nello scioglimento della Compagnia di Gesù –, il romanzo di Migheli indaga sui fatti che condussero Febrés – sotto il falso nome di Bonifacio D’Olmi –, nella Cagliari capitale del Regno di Sardegna e sulla scomparsa dei suoi scritti.

L’onestà intellettuale di Febrés lo porterà infatti a divenire un latitante a causa delle sue posizioni critiche nei confronti del papa e del re di Spagna e a fuggire tra Cile e Perù, Venezia e Roma, fino a cercare un ultimo rifugio in Sardegna, dove si cimenterà nella stesura di una grammatica della lingua sarda e dove entrerà in contatto con i circoli illuministici locali. Protagonista suo malgrado di un periodo torbido e fluido, la vicenda di Andrés Febrés riflette l’incertezza del suo tempo e racconta in modo affascinante la nascita delle idee che sono alla base della nostra contemporaneità.

Nicolò Migheli, sociologo e scrittore, ha al suo attivo diverse pubblicazioni di carattere scientifico, molte delle quali dedicate alla cultura, alla storia, alla tradizione di vari territori e comunità sarde. È autore di numerosi interventi e articoli su agricoltura, pastorizia, cibo e altre tematiche collegate alla conservazione e gestione dei saperi e peculiarità della Sardegna. Esordisce nella narrativa nel 2011 con il fortunato romanzo “Hidalgos” (Arkadia Editore), con il quale è finalista al Premio Alziator 2012, al Premio Chambéry 2013 e al Premio Cuneo, pubblicato anche in Bulgaria. Sempre per Arkadia Editore, nel 2013, partecipa all’antologia “La cella di Gaudí” e pubblica il romanzo La storia vera di Diego Henares de Astorga che come il precedente riscuote l’interesse e l’apprezzamento del pubblico.