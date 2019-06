In radio e su youtube tornano i Balt Hüttar: fuori il nuovo singolo “Khriighenacht”

I Balt Hüttar sono anche in radio e su Spotify fuori Khriighenacht, quarto brano estratto dal loro albumTrinkh Met Miar che ricorda gli orrori e le storie dei soldati della Grande Guerra.

Un folk, il loro, che racchiude tutto il meglio del connubio tra la carica emozionale della musica popolare e il graffio profondo del metal, con i suoi ritmi ed il suo sound. Anche per questo Mr. Folk ha definito Trinkh Met Miar – in una recensione di qualche tempo fa – come “un lavoro fatto con il cuore in grado di far divertire ed emozionare più di una volta”.

Il nuovo singolo, in cimbro Khriighenacht – ovvero Notte Di Guerra – è un brano forte, che racconta i devastanti effetti che ebbe la trincea, nel corso della prima guerra mondiale, sui soldati italiani impegnati a combattere sull’Altopiano di Asiago, patria della band. Per rievocare il passato, il pezzo si serve della voce di uno di quei soldati, un discorso stretto tra una triste lucidità e la più completa follia, dipanato tra allucinazioni, solitudine, terrore e nostalgia.