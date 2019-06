In cosa stiamo spendendo realmente il nostro Tempo?

Ci fermiamo troppo poco, talvolta mai, nel pensare a quel che stiamo facendo, al senso che assorbe le nostre azioni quotidiane e tendiamo, continuamente, a reiterare schemi di pensiero e comportamentali delle persone attorno a noi, passate e presenti, senza chiederci il vero motivo che spinge le nostre azioni in avanti e, attraverso continue giustificazioni tese a rendere ancora più concreta, ancora più evidente la separazione con l’altro, ricorrendo alle stesse motivazioni di sempre che rallentano, talvolta impedendo, l’espressione del nostro massimo potenziale, se non per pochi attimi, pochi istanti nei quali ci sembra di essere vivi: ci sentiamo vivi.

Ma cosa sto facendo, e perchè lo sto facendo?

“Decidete ora che la vostra vita sarà diversa che vi risveglierete e vivrete al massimo delle vostre potenzialità. E’ il momento giusto per togliersi il velo dagli occhi e guardare la realtà in modo nuovo”

Roy Martina, La Formula per la Vita

Ripetere gli schemi di pensiero del passato ci riporta, immediatamente, al passato, reiterando in avanti gli stessi che incontrano i nuovi e, tra quelli e questi, la scelta appare quasi evidente. Avviene per resistenza al cambiamento, paura d’Amare ed un limite a quel sentimento che ricorda l’importanza dell’Unità di intenti, tutti protesi verso un obiettivo comune. Un limite che intercorre fra noi e l’altro, fra il vecchio e il nuovo: la continuità della nostra verità con quella dell’altro. C’è una verità universale che tutti conosciamo alla nascita, al di là della nostra storia, del nostro profondo e della profonda separazione che mettiamo fra noi e l’altro: la verità dell’Amore. Abbiamo bisogno di relazioni sociali con gli altri che sentiamo importanti per noi, per poter crescere, tendiamo a selezionare per timore che quanto accaduto in passato possa riproporsi nel presente, rimanendo bloccati come antilopi intimorite dall’arrivo del leone.

“Il lato oscuro è qualsiasi cosa (emozione, pensiero, sentimento, giudizio, credenza) che eliminiamo dalla mente conscia, ma che si attiva nel subconscio e ci segue come un’ombra. Non abbiamo alcun controllo su quest’ombra, anzi è lei a controllare noi. Tutto cio’ che ci irrita, che ci fa scattare, che è causa di frustrazione e rabbia è il risultato di qualcosa che abbiamo represso in passato. Ogni volta che giudichiamo qualcuno, in realtà a reagire è una parte di noi che abbiamo represso”

Roy Martina, La Formula per la Vita

“Potrebbe succedere” dice la mente, “osa” dice il cuore. I nostri figli potrebbero fare altrettanto, quindi potremmo chiederci: “come sto allevando i miei figli?“, “cosa desidero per loro?“, “che senso ha quanto sto dando ai miei figli?“, e non ultima “cosa posso fare per fare in modo che i miei figli possano vivere felicemente insieme a me?“. Una comunità è fatta di persone, individui che fra loro condividono. La paura del cambiamento, ed ancor più la paura d’amare conduce all’esclusione, auto-esclusione dei propri interessi all’interno della comunità, la società che immaginavamo prima potesse essere la nostra, guardandola come un miraggio, qualcosa di lontano da noi, e questo si rispecchia nell’isolamento delle persone ritenute “fuori moda“, “strane” o “diverse” e per questo marginali alla società stessa.

Non ci rendiamo conto dell’immenso lavoro che ogni ape svolge nella creazione dell’alveare e nella produzione di miele, dell’organizzazione, della collaborazione ad unico intento di migliorare la vita della comunità stessa; non ci rendiamo conto delle rondini che volano nel cielo di primavera, o delle bellezze della natura tutta attorno. Guardiamo distrattamente ogni tanto al presente, rendendoci conto della nostra esistenza e, forse, di quel che sta attorno selezionando attentamente nella nostra vita la vita altrui e ponendo condizioni alla vita nostra e altrui, cercando quell’antica libertà creduta ormai persa, dimenticandoci dell’importanza del tempo che passa, del fatto che siamo vivi e che abbiamo la splendida opportunità di aprire gli occhi ogni mattina per realizzare il nostro progetto di vita. Il riconoscimento del momento presente e della preziosità di questo tempo che sembra passare mentre non ci accorgiamo, rappresenta la realizzazione di quanto abbiamo scelto prima della nascita: ricordarci chi siamo, dove stiamo andando.

“Concentratevi sugli aspetti positivi del passato, non sulle ferite ricevute, ricordate la bellezza che vedevate nell’altro in tempi migliori. Guardate al di là dei torti e delle ragioni, per quanto siate stati sfruttati, traditi, o abbandonati… Davanti a voi c’è una nuova vita che si spiega, che spetta a voi vivere al meglio”

Roy Martina, La Formula per la Vita

Il tempo è importante e la nostra vita, ancora di più: ricordare che la nostra presenza sulla terra è fondamentale per l’universo intero ci ricorda che non siamo venuti sulla Terra per caso e che, proprio per l’assenza del caso, abbiamo il merito di riconoscerci nella vita che stiamo vivendo, guardando ad ogni istante come la celebrazione della vita, proprio come fanno le rondini di primavera, svolazzando qua e là ed espandendo tutt’attorno energia positiva.

Daniele Fronteddu