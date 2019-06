In 5.000 a Cagliari al congresso dei Testimoni di Geova dal tema “L’amore non viene mai meno”

Per questa estate in Italia, a partire dalla fine di maggio, i Testimoni di Geova hanno organizzato 73 congressi della durata di tre giorni, che affronteranno il tema “L’amore non viene mai meno”. Si pre- vede una presenza di 5.000 persone nei 2 diversi congressi che avranno luogo alla Fiera Internaziona- le della Sardegna.

“Questi eventi dimostreranno in che modo l’amore può avere un’influenza positiva nell’unire persone provenienti da diversi ambienti culturali”, afferma Alessio Atzeni, un rappresentante locale dei Testi- moni di Geova. “I Testimoni di Geova di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro hanno l’opportunità di incontrarsi e trascorrere del tempo in compagnia dei loro fratelli cristiani. Gli abitanti di Cagliari sa- ranno felici di accogliere l’afflusso di visitatori nei numerosi bar, ristoranti, hotel e nei luoghi di inte- resse turistico”.

È possibile conoscere i luoghi e gli orari di questi congressi aperti al pubblico su jw.org, il sito ufficia- le dei Testimoni di Geova.

Informazioni generali sul congresso di Cagliari

Date: 14-16 e 21-23 giugno

Sede del congresso: Fiera Internazionale della Sardegna

Stima del numero dei presenti: 000

Lingua in cui sarà tenuto il programma: Italiano

I momenti più attesi del congresso. Il programma del congresso esaminerà in che modo i princìpi biblici possono aiutare le persone in modi pratici. Durante la giornata di venerdì verrà spiegato in che modo l’amore può aiutare le persone a superare ostacoli come un’educazione difficile, una malattia cronica, o la povertà. Il programma del sabato esaminerà alcuni princìpi della Bibbia che aiutano ma- riti, mogli e figli a mostrarsi amore l’un l’altro. Infine, il programma della domenica includerà un di- scorso pubblico dal tema “Vero amore in un mondo pieno d’odio. Dove trovarlo?”, che mostrerà come superare il pregiudizio e l’odio.

I congressi dei Testimoni di Geova sono aperti al pubblico; non si fanno collette. Invitiamo chiunque desiderasse saperne di più a esaminare il programma completo su jw.org e guardare un video sui con- gressi dei Testimoni di Geova . Oltre che in italiano, i congressi in Italia saranno presentati in altre 14 lingue, tra le quali la lingua dei segni italiana (LIS).

Statistiche sui Testimoni di Geova del 2018