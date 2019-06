Il talento della ballerina cagliaritana Carly di scena al Gala del festival internazionale “AhlanwaSahlan” del Cairo

Lo scorso aprile Carly(Carla Desogus Padiglione)è stata selezionata, unica italiana per far parte del Corpo Di Ballo della Compagnia di Danza Internazionale della ballerina Argentina Samara Hayat “Samara Hayat Company Cairo Experience”, di casa a Madrid,con cui avrà l’onore di esibirsi in apertura alla serata di Gala del prestigioso Festival di danza orientale, il prossimo 7 luglio.

Un importante traguardo per una carriera che ha visto la giovane artista isolana, figlia d’arte, muovere i primi passi di danza fin da bambina, partendo dalla formazione classica, fino allo studio delle danze orientali e al conseguimento del diploma presso il famoso “Centre Artistique Zaza Hassan” di Parigi.

Nel 2016 ha studiato in Argentina presso le famose scuole di AmirThaleb e YamilAnnum a Buenos Aires, iniziando nel 2017 un percorso di studi alla Scuola Araba YamilAnnum a Roma.È stata ospite (sia come ballerina, sia come docente in stage)di numerosi eventi internazionali, tra cui il Festival internazionale delle Danze Orientali di Elisa Bellydance a Ravenna (novembre 2018), l’International Oriental Dance Festival di Samara Raks a Brescia (gennaio 2019), il Layali Bulgaria Oriental Dance Festival di Evelina Papazova a Sofia in Bulgaria (2016), e ha insegnato lo stile argentino nella fusion “Tango Bellydance” durante incontri culturali con gruppi internazionali allo Shukran Festival 2015 a Marrakech.

Giovedì 20 giugno (alle 21.30) al Teatro La Vetreria di Pirri (CA) sarà possibile veder danzare Carlyper lo Shukran Show 2019, spettacolo di fine anno organizzatodalla scuola di danze etniche Afrodanza,che dirige insieme a sua madre Donatella Padiglione.