Il Festival Éntula sarà in giro per la Sardegna dal 6 al 14 giugno

Dal 6 al 14 giugno una settimana ricca di appuntamenti per il festival Éntula, con Noo Saro-Wiwa, Andrea Atzori e l’atteso ritorno di Nicolò Migheli a Sassari, Porto Torres, Alghero, Macomer e Cagliari.

A dare il via alla manifestazione sarà Noo Saro-Wiwa, figlia dell’attivista nigeriano Ken Saro-Wiwa, impiccato nella prigione di Port Harcourt per essersi schierato contro le multinazionali del petrolio.

Noo, per l’occasione, presenta alla Sardegna In cerca di Transwonderland, un diario di viaggio del suo ritorno in Nigeria a 24 anni dalla morte del padre.

L’evento avrà luogo a Sassari, giovedì 6 giugno al Quod alle ore 19.00, in compagnia di Salvatore Virgilio, mentre Venerdì 7 a Porto Torres, sempre alle ore 19.00, presso la libreria Ubik, dove a dialogare con l’autrice saranno gli ospiti del progetto SPRAR “Appusintà”, in collaborazione con il Gus, Gruppo Umana Solidarietà.

Sempre Venerdì 7 sono previsti gli incontri con gli autori Andrea Atzori e Nicolò Migheli.

Atzori, famoso per Iskìda nella terra di Nurak che gli ha consentito di aggiudicarsi il premio Oscar Anthony LaMolinara e realizzare un teaser cinematografico presenta il Coraggio salpa a mezzanotte.

Si tratta della storia di alcuni ragazzi durante la vicenda del Bus delle Shetland, un’unità militare speciale che portava in salvo i norvegesi in fuga dalla Norvegia all’epoca occupata dai tedeschi.

L’evento è previsto per le ore 18.30 presso la libreria Azuni con la partecipazione di Emiliano Longobardi.

Mentre Migheli presenta, presso la Fondazione di Sardegna alle ore 18.00, con la collaborazione di Antonietta Mongiu e Pietro Picciau, La grammatica di Febrés, la storia del gesuita catalano, missionario e linguista, autore di una grammatica della lingua dei mapuche, la cui vita avventurosa lo porta dal Cile nel Regno di Sardegna.

Sabato 8, invece, Noo Saro-Wiwa sarà a Macomer alle ore 19.00 al Centro Servizi Culturali, con Roberta Balestrucci.

Infine domenica 9 ad Alghero l’appuntamento è alla libreria Cyrano alle 18.30, con Paola Cadeddu.