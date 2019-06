rifugiati

Iglesias. Giornata Internazionale del Rifugiato foto

Sala Remo Branca in piazza Municipio 1, a Iglesias "C'era una volta in Siria"l' incontro pubblico per la Giornata mondiale del rifugiato

“C’era una volta in Siria” è un incontro organizzato dallo SPRAR del Comune di Iglesias in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Presso la Sala Remo Branca, in piazza Municipio 1, alle ore 11.00, si comincerà con i saluti istituzionali che vedranno la presenza dell’assessore alle Politiche sociali, giovanili e dell’inclusione sociale Angela Scarpa e del presidente dell’associazione di volontariato, impresa sociale Casa Emmaus Fernando Nonnis. Seguirà un monologo dell’attore, autore e regista teatrale Elio Turno Arthemalle, dal titolo “Storia della Siria”, che si fonda sulle testimonianze dei migranti siriani accolti dallo SPRAR di Iglesias. Storie di famiglie costrette dalla guerra civile a lasciare le loro case e gli affetti per trovare nuove speranze in un luogo di pace, e disposte ad affrontare ogni sorta di pericolo per riuscirci. Lo SPRAR di Iglesias attualmente ospita quattordici migranti siriani, tre nigeriani, tre camerunensi e due algerini.

