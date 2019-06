I gatti di Su Pallosu ricevono il certificato di eccellenza Tripadvisor per il quarto anno consecutivo

Si tratta del quarto anno consecutivo- a partire dal 2016- che l’Oasi sarda riceve il prestigioso riconoscimento internazionale.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutti i nostri visitatori- ha dichiarato Irina Albu gattara e operatrice turistica dell’Oasi di Su Pallosu- che hanno reso possibile questo premio.Benessere animale e Turismo costituiscono un binomio rilevante che fa crescere concretamente l’indotto economico di tutto il territorio oristanese”.

L’Oasi di Su Pallosu gestisce da dieci anni 50 gatti, 30 liberi e 20 nei rifugi, senza alcun aiuto pubblico e in più offre gratuitamente un servizio turistico guidato a tutti coloro che lo richiedono.

Il percorso della visita guidata include la visita alla Casa Museo Gianni Atzori e alterna la conoscenza dei gatti alle bellezze naturali, storiche e artistiche del territorio del Sinis.Le visite si svolgono su uno spazio privato, non pubblico e necessitano di preventiva prenotazione.

Chiunque volesse sostenere l’Oasi può farlo donando alimenti, giochi, farmaci e ogni cosa utile alla vita dei gatti.

Giunto alla nona edizione, il riconoscimento premia le strutture che mantengono un elevato livello di eccellenza dimostrato dalle ottime recensioni ricevute su TripAdvisor nell’ultimo anno. I vincitori del Certificato di Eccellenza comprendono i ristoranti, gli alloggi e -come in questo caso- le attrazioni turistiche organizzate di tutto il mondo che hanno offerto costantemente ai viaggiatori un servizio di qualità.

Il Certificato di Eccellenza tiene conto della qualità, della quantità e dell’attualità delle recensioni pubblicate dai viaggiatori su TripAdvisor in un periodo di 12 mesi.

Su Tripadvisor I Gatti di Su Pallosu sono la prima attrazione turistica del territorio del comune di San Vero Milis (davanti alle splendide spiagge di Sa Mesa Longa e S’Anea Scoada) e tra le prime della Provincia di Oristano.

https://www.tripadvisor.it/Attractions-g1238433-Activities-San_Vero_Milis_Province_of_Oristano_Sardinia.html

http://gattisupallosu.org