“Gliascoltabili” si arrichisce di HardCorviale, nuovo format in distribuzione

La prima stagione è composta da 8 episodi di circa 12 minuti mentre le prime due puntate sono disponibili da venerdì 7 giugno su tutte le piattaforme di distribuzione (Itunes, Spotify, Spreaker) e gratuitamente sul sito GliAscoltabili.it.

Il podcast è perfetto per la vita cittadina: in auto, in treno o in metropolitana, cucinando o sonnecchiando in un pomeriggio domenicale. Con oltre sessantasette milioni di utenti negli Stati Uniti oggi il podcast sta diventando il futuro della radiofonia e anche in Italia gli ascoltatori sono in continua crescita, il nostro paese è oggi il quinto nel mondo per ascolto di podcast con il 14% di fruitori passando da 850.000 nel 2015 a 2.700.000 a fine 2018 con un aumento del 217%. Su queste basi per la fine del 2019 si stimano circa 5.000.000 di ascoltatori.