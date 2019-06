Gli artisti sardi espongono a Città del Messico con Omaggio a Frida a cura di Amedeo Fusco

Gli artisti sardi Paolo Cutrano, Roberta Bruno e Angela Giovanetti espongono alla XII tappa della Mostra d’arte internazionale Omaggio a Frida, dal 20 giugno al 20 luglio 2019 presso l’Istituto Italiano di Cultura a Città del Messico.

L’esposizione avrà luogo ad Avenida Francisco Sosa 77 e, a cura di Amedeo Fusco, sarà organizzata dal Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa.

La mostra Omaggio a Frida, dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, è nata da un’idea di Amedeo Fusco.

La mostra è stata voluta dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Marco Marica e vede come partners: il comune di Lucca, Tintoretto pennelli, l’associazione Sfumature di Pontedera, l’azienda Ecodep e il Peperoncino Festival di Diamante.

Alla cerimonia d’apertura i presenti sono stati il Direttore dell’istituto Italiano di Cultura Marco Marica e Hilda Trujillo, direttrice del Museo Casa Azul.

Entrambi hanno sottolineato l’importanza di una mostra come questa, che nelle varie tappe ha attirato migliaia di visitatori. personaggio incredibile, forza e vitalità. Quello che più impatta, ha detto il diplomatico italiano:“É il contesto di Frida, una donna unica con una vita molto difficile ma con il coraggio di viverla e la capacità di dire: ¡Viva la vida!. – .. In Italia, Frida Kahlo è considerata uno dei più importanti artisti di tutti i tempi, da qui il richiamo che ha avuto l’iniziativa di mettere insieme questa mostra. Frida abbraccia tutta l’umanità dai bambini agli anziani, perché le emozioni che trasmette sono emozioni pure e belle che toccano il cuore di tutti “, ha detto Fusco.

Hilda Trujillo, direttrice del Museo Casa Azul , che si è detta commossa da questo riconoscimento artistico ha affermato: “Ho visto tributi a Frida in altri paesi e non so, qui sento una sottigliezza, un dettaglio degli artisti, l’ho attribuito alla tradizione dell’arte e alla cultura italiana così profonda che l’Italia ha, con così tanta tradizione storica, tanto amore per l’arte, Questa mostra è uno spettacolo incredibile e tutte le opere sono state realizzate con passione e maestria”.

Paolo Cutrano, artista con un percorso molto personale, nelle sue opere risiedono esplosioni di sensazioni, emozioni e ricordi che si tramutano in giochi di luce e di colore.

Cutrano si caratterizza per una pittura di grandi dimensioni, priva di profondità spaziale in cui il gesto assume una notevole importanza, quale espressione dell’intervento dell’artista. Ha partecipato a diverse mostre d’Arte: “Punti di vista” Dioscuri al Quirinale Roma, “Punti di vista contemporanea” Poggio del sole e le Masserie Ragusa, “Punti di vista tour”, Personale “Pittura Scroffa”, “Ritratti”, Triennale di Ferrara, Realizzazione Drappo di San Giorgio per il Palo di Ferrara, personale “Sfaccettature della Anima”, Art Innsbruck 2016, “Omaggio a Frida”, Arte Salerno, Madrid Galleria Gaudi Premio Velazquez.

Roberta Bruno, invece, nata a Milano, ma sarda d’adozione afferma: “dipingo da tempo spesso con periodi di buio, amo la vita, il colore, io sono sempre ciò che dipingo. Partecipo alla mostra “Omaggio a Frida” a cura di Amedeo Fusco. Aderisco al Centro di Aggregazione Culturale”.

Angela Giovanetti nasce a Nuoro e vive a Bitti, il suo ruolo d’artista è fondamentale di autodidatta e si approccia alla tecnica materica da molto presto. Nasce come colorista per questo motivo l’accostamento, abbinamento di colori nelle sue opere sono fondamentali, nell’esecuzione dell’opera. La sua personalissima tecnica materica, da profondità e conseguente emersione tridimensionale alle sue opere. Ha esportato la sua arte oltreoceano e a Venezia, vincendo il premio Canaletto, ma non finisce qui infatti continuerà a esporre oltreoceano alla manifestazione a Città Del Messico con Omaggio a Frida.

L’esposizione di Omaggio a Frida può essere visitata fino al 20 luglio in Calle Francisco Sosa 77, Coyoacán Città del Messico .