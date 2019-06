Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche anche nei parchi delle diverse località Italiane

Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche oggi si stanno svolgendo anche sulle Colline di Pentimele con escursione della Guida Pino Perrone: “Alle propaggini del Parco Nazionale dell’Aspromonte si estendono meravigliose le colline che sovrastano la città di Reggio Calabria, formano incredibili vallate e spaziano i superbi paesaggi sullo Stretto di Messina. Ci stiamo inoltrando su questi incantevoli pendii. “Le vallate che non immagini a due passi dalla città”.

ecco nel Video l'escursione in corso – immagini girate ora sulle Colline di Pentimele anche il Borgo di Bova Marina, dove si parla il Greco Antico. Reggio Calabria.

Siamo entrati nel Parco di Sant’Antonio la Macchia, in Basilicata. Si tratta di biodiversità nel cuore della città. L’escursione è stata condotta dalla Guida Ambientale Escursionistica, Fabrizio Lioy ; “Abbiamo fatto trekking urbano nel Parco comunale di Sant’Antonio la Macchia, bosco periferico della città importante per la sua biodiversità e storia”.

video di adesso nel cuore della biodiversità a Potenza in Basilicata

Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche sono in corso anche nella baia di Agropoli con escursionisti, numerosi canoisti e ben 8 sub. L’escursione è guidata da Vienna Cammarota, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae della Campania : “Oggi con 40 escursionisti abbiamo pulito la zona del Vallone di Agropoli. Abbiamo raggiunto la baia con le canoe. In contemporanea anche abbiamo 8 sub, per un’azione comune.

I canoisti sotto costa hanno pulito le scogliere, i sub si sono immersi ed hanno raggiunto i fondali per pulirli. In diretta i sub hanno anche trasmesso le immagini video in diretta sui social. Le immagini che a breve divulgheremo mostrano anche il paesaggio sottomarino, la Posidonia marina”.

ecco nel Video Vienna Cammarota con con le Guide, gli escursionisti, i volontari di Legambiente, pulisce le scogliere cilentane di Agropoli .

Le Giornate Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche ideate da Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche si stanno svolgendo oggi in occasione della Festa della Repubblica e della Giornata Nazionale dedicata ai Piccoli Borghi d’Italia.