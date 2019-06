Federica Novigli vince  Musica & Poesia. Primo Festival di Musica e Arti Letterarie

Due sezioni con un totale di 27 partecipanti, sette giurati e il pubblico partecipe come raramente si è potuto vedere. In palio il Trofeo Musica & Poesia vinto da Federica Novigli che, con l’inedito “Il Volo” , ha saputo conquistare davvero tutti.

Tredici cantanti,quattordici poeti e sei finalisti , tre per la sezione poesia e tre per la sezione musica . Per la sezione musica : Federica Novigli ( Con la canzone “Il Volo”) , Nicole Ruzzittu ( con la canzone “E le nuvole “) e Dario Fiori ( con la canzone “O sole Mio”). Finalisti per la sezione poesia : Giovanni Dalu, Rossella Scanu e Enzo Lizzano .

Nicole Ruzzittu, si è esibita con la canzone inedita “e le nuvole ” vincendo il Premio Migliore Interpretazione; Enzo Lizzano con la poesia “Figlie dell’Asfalto ” ha ricevuto il Premio Poesia e Luciano Meloni con il brano inedito ” Nuove rotte ” , accompagnato da Antonio Meloni alla tromba, ha vinto il Premio D’autore.

Menzione di merito per il Poeta Giovanni Dalu di 87 anni, presente in sala, commosso e particolarmente colpito per il riconoscimento attribuito dalla giuria alla sua poeia in limba ” Pro mamma “. Tutte le poesie sono state lette da Maria Franca Detttori, che ha saputo creare la giusta atmosfera .

Una scommessa partita su Radio Internazionale Costa Smeralda , grazie al programma Musica e Poesia, condotto da Massimo Eretta e da Rosario Melita, che per mesi ha affrontato le selezioni di tutti i protagonisti della serata finale.

La giuria tecnica presieduta da Rosario Melita,poeta, siciliano di nascita, olbiese di adozione non ha avuto vita facile . Rosario Melita ha scritto poesia premiate con menzioni o encomi, racchiuse nel libro ” Il Colore delle Emozioni”, oggi un successo editoriale. In giuria : Paolo Masala, Velia Cervo, Mara Campus, Francesco Gambella, Silvana Cossu per Radio Internazionale Costa Smeralda e la poetessa e scrittrice Piera Porcu.

Oltre ai protagonisti in gara ci sono stati ospiti eccellenti da Salvatore Saba, nuova scoperta del mondo musicale nazionale, Alessia Sotgiu Miss Europa in Carica, Paolo Masala, talent scout senza età e Mauro Mibelli musicista sopraffino capace di creare atmosfere uniche e raffinatissime e Andrea Columbano, poeta gallurese. Tutti i partecipanti grazie al Centro Libri di Lina Putzu, sono stati premiati con un libro.

Il Festival Musica & Poesia ha avuto il Patrocinio del Comune di Olbia. L’assessore alla Cultura Sabrina Serra, presente durante la serata, ha pronosticato il successo del festival e la possibilità di una nuova edizione in piazza.