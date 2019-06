Estate 2019: L’Ats attiva 45 ambulatori di Guardia Medica Turista

Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche che assicurano l’assistenza sanitaria di base ai non residenti: si tratta di ambulatori presidiati da medici che, sette giorni la settimana, garantiscano un servizio di continuità assistenziale rivolto ai turisti.

Il medico dell’ambulatorio di Guardia medica turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio sanitario nazionale, può anche rilasciare certificazioni di malattia.In caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.

Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna che prevede un compenso di € 16 per le visite ambulatoriali, di € 30 per le visite domiciliari e di € 8,00 per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione, ciclo di medicazioni e terapie iniettive.

Così come previsto dalla legge n. 98 del 1982, per alcune categorie di utenti è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle prestazioni presso la propria Assl di appartenenza.

Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere al Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero più vicino, per le urgenze invece bisogna chiamare il 118.

Si ricorda inoltre che è possibile verificare lo stato di attesa dei Pronto Soccorso e la struttura più vicina collegandosi al portale monitorps.sardegnasalute.it

Ecco gli ambulatori di Guardia Turistica dell’Ats Sardegna

ASSL Cagliari

Guardia turistica di Castiadas

Località San Pietro c/o Cala Marina (complesso turistico “Garden Beach”)

tel. 338 8287634

Guardia turistica di Muravera

località Costa Rey c/o campeggio Le Dune

Tel. 070 9919082

Guardia turistica di Pula

via Tigellio

tel. 070 9209894

Guardia turistica di Quartu/Flumini

c/o sede guardia medica di Quartu Sant’Elena

via Bizet

tel. 070 826494

Guardia turistica di Solanas

via Santa Barbara, 3/5, Solanas (frazione di Sinnai) (CA)

tel. 070 750795

Guardia turistica di Teulada

vico I Guglielmo Marconi 9

tel. 070 9270087

Guardia turistica di Villasimius

via Regina Elena 10

tel. 070 791374

Guardia turistica di Villaputzu

Porto di Porto Corallo

Tel. 338.8286605

Assl Carbonia

Guardia turistica di Buggerru

via Cagliari, 16 , Buggerru (CI)

tel. 0781 548158 – 162

Guardia turistica di Calasetta

via S. Antioco, 36, Calasetta (CI)

tel. 0781 88440

Guardia turistica di Carloforte

via don pagani, 59

tel. 0871/855666

Guardia turistica di Sant’Anna Arresi

via C. Battisti, Sant’Anna Arresi (CI)

tel. 0781/965107

Guardia turistica di Sant’Antioco

via Rinascita, 23, Sant’Antioco (CI)

tel. 0781 83591

Assl Lanusei

Guardia turistica di Bari Sardo

località Sa Marina (Torre di Barì), Barisardo (OG)

tel. 0782 29078

Guardia turistica di Santa Maria Navarrese

piazza Ulivi Santa Maria Navarrese, Baunei (OG)

tel. 0782 615010

Guardia turistica di Tortolì

Poliambulatorio, via Monsignor Carchero, 3, Tortolì (OG)

tel. 0782 623532

Guardia Turistica di Tertenia

località “Sàrrala” c/o località Foximanna

tel. 339 3118890

Assl Nuoro

Guardia Turistica di Sos Àlinos (Orosei)

SS. 125 zona incrocio per Cala Liberotto,

tel. 349 3516836

Guardia Turistica di Santa Lucia (Siniscola)

Viale Dei Pini

tel. 346 9725484

Guardia Turistica di Cala Gonone (Dorgali)

Via Dell’Erica – Presso Croce Azzurra

tel. 392 4362694

Assl Olbia

Guardia Turistica di Aglientu

località Vignola Mare, presso camping Saragosa,

tel. 079/678463

Guardia Turistica di Badesi

località Li Junchi

tel. 079/678462

Guardia Turistica di Budoni

via Mannironi,

tel. 0789/552067

Guardia Turistica di Cannigione

via Normandia

tel. 0789/552020

Guardia Turistica di Golfo Aranci

via Libertà

tel. 0789/552075

Guardia Turistica di La Maddalena

località Padule

tel. 0789/791296

Guardia Turistica di Olbia

Struttura Sanitaria San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro

Tel. 0789/552266

Guardia Turistica di Palau

via degli Achei

tel. 0789/552022

Guardia Turistica di Porto Cervo

via Porto Cervo

tel. 0789/552074

Guardia Turistica di Porto Rotondo

piazza Quadra

tel. 0789/552025

Guardia Turistica di Porto San Paolo

via Nazionale

tel. 0789/552018

Guardia Turistica di San Teodoro

via Sardegna

tel. 0789/552076

Guardia Turistica di Santa Teresa di Gallura

via Carlo Felice

tel. 0789/552021

Guardia Turistica di Trinità d’Agultu

Isola Rossa, corso Trinità, presso residence Tanca della Torre

tel. 079/678464

Assl Oristano

Guardia Turistica di Torregrande (Oristano)

Piazza della Torre, n. 26

Guardia Turistica di Putzu Idu (San Vero Milis)

presso istituto Evaristiani

via Evaristo Madeddu

Guardia Turistica di Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri)

c/o scuole elementari

Assl Sanluri

Guardia medica turistica Marina di Arbus

c/o Centro di sorveglianza, località Torre dei Corsari Arbus (VS)

tel. 070 9751003

Assl Sassari

Guardia turistica di Alghero

c/o Ospedale Marino in viale I Maggio

tel. 079 9953461

Guardia turistica di Fertilia

piazza Venezia Giulia

tel. 079 930533

Guardia turistica di Castelsardo

c/o Porto Turistico località Frigiano

tel. 079 470085

Guardia turistica di Stintino

c/o locali del Country Paradise, località Borgo dei Mercanti

tel. 346 7980991

Guardia turistica Valledoria

via Ampurias, località “La Foce”

tel. 079 584384

Guardia Turistica Platamona

c/o Centro benessere – via della Torre

tel. 3489361914

Guardia turistica Asinara

Cala Reale