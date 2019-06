Elezioni Comunali Lazio: la Lega fa il pieno di sindaci: finisce 8-2 col Pd

In provincia di Roma, Ciampino, Nettuno e Civitavecchia sono comuni leghisti, mentre Monterotondo si conferma la Stalingrado di Roma con la colazione di centrosinistra che sceglie Riccardo Varone come sindaco. Tivoli sceglie la via “civica” riconfermando il centrodestra di Giuseppe Proietti in una competizione che passerà alla storia per i 600 candidati.