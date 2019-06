Eccellenze made in Sardinia nel flagship store Eles Italia a Porto Cervo

Nei luoghi più cool di tutto il mondo furoreggia l’estate e, a Porto Cervo, è già tempo di party, serate esclusive ed happening d’autore. Ieri sera, nel fashion bar all’interno della nuova boutique Eles Italia in Piazza del Principe, Silvia e Stefania Loriga hanno celebrato la bella stagione con un evento all’insegna dell’eleganza, dello stile e del buon cibo con lo speciale show cooking a cura del noto Chef Fabio Nurra, patron del ristorante Fratellitola di Sassari. Fabio si definisce un oste in cucina, nei suoi piatti si ritrovano le tradizioni ed il territorio sardo rivisitati in chiave contemporanea. Le sue creazioni sono frutto di suggestioni derivate non solo dai sapori ma anche dai colori, dalle diverse consistenze e dagli abbinamenti. Un grande appassionato della ristorazione e dell’arte dell’accoglienza senza la quale la cucina non potrebbe mai ottenere un risultato eccezionale. Food e glamour hanno soddisfatto, con gusto, i palati di tutti gli ospiti con pietanze ricercate ma, al tempo stesso, tradizionali, in simbiosi perfetta con le creazioni demi couture di Eles Italia. Un vincente abbinamento di moda, gastronomia locale con degustazione e Dj set per un viaggio sensoriale tra forme d’arte differenti ma contigue, due mondi e due modi di vivere il quotidiano con la raffinata spensieratezza e vivacità tipica della Costa Smeralda.

Biografia Chef:

Fabio Nurra, 34 anni, Chef Patron del Ristorante Fratellitola di Sassari, da bambino sognava di diventare architetto ma, ad un passo dalla Laurea, ha prevalso la sua passione per la ristorazione nella quale è sempre stato impiegato sin da giovanissimo. A 28 anni, prese in gestione uno dei più importanti ristoranti della città. L’anno successivo ne aprì uno tutto suo dedicandosi completamente alla sala, sua grande passione. Negli ultimi anni, però, si trasferisce in cucina specializzandosi in pietanze a base di pesce, una gastronomia legata al territorio ed alla stagionalità. La sua è un’arte culinaria che pone al primo posto il rispetto per la materia prima, con abbinamenti che esaltino i sapori senza mai stravolgerli. Su ministru (Fregula grossa fatta a mano), è uno dei suoi ‘cavalli di battaglia’, un sapere antico tramandato da tradizioni di famiglia.