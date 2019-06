estate

E…state insieme a Cagliari 2019

Il Servizio Politiche Sociali in collaborazione con l'Associazione Mondo X - Sardegna, ha attivato per tutto il periodo estivo una serie di servizi gratuiti in favore degli anziani over 65 e dei disabili adulti

Più informazioni su estate a Cagliari









Si tratta di momenti di socializzazione, attraverso la condivisione di iniziative culturali e di svago, quali attività ricreative, passeggiate ed eventi socio-culturali. Inoltre, sarà disponibile un centro di ascolto e di accompagnamento. Per le informazioni su E…state insieme a Cagliari 2019 e le prenotazioni riguardo ai giorni e gli orari dei trasporti per il mare e per tutte le attività previste dal programma, contattare gli operatori telefonici tutti i giorni, compresi i festivi, nei seguenti orari: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 al numero telefonico 070.592950