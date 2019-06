Dolianova. I campioni di Apnea in Sardegna per battere i record mondiali maschile e femminile nella specialità Endurance

Entrambi partecipano alla “Salvimar Cup – Three Trials Water”, manifestazione sportiva dedicata alle attività subacquee, organizzata da Scuola Apnea Sardegna, che ha messo assieme apnea, tiro al bersaglio subacqueo e pesca in apnea in tre differenti prove.

Madrina della manifestazione, Alessia Zecchini, “la donna più profonda al mondo” per i suoi tanti record e le innumerevoli medaglie.

In vasca, atleti provenienti da tutta la Sardegna.