Disponibile su tutte le piattaforme il singolo “Sono Qui” del cagliaritano Marco Cotza

Disponibile su tutte le piattaforme di musica in streaming “Sono qui“, il nuovo singolo del cantante cagliaritano Marco Cotza, lavoro che anticipa l’uscita del suo primo EP, attualmente in fase di scrittura e la cui pubblicazione è prevista dopo l’estate. Il brano è stato prodotto in collaborazione con Luca Faraone ed Emanuele Nazzaro, giovani musicisti residenti a Londra e attivi nella nuova scena pop londinese (al loro attivo vantano collaborazioni con Incognito, Craig David, Rita Ora, Emeli Sandè, Camila Cabelo, Stormzy, solo per citarne qualcuno), ed è stato registrato nella capitale del Regno Unito tra l’Emu Studio, il Naz Araw Studio e i rinomati Tileyard Studios, dove è di casa il noto produttore, DJ e musicista Mark Ronson.

Il missaggio è stato curato, invece, da Alessandro Favero, con il mastering a cura di Claudio Pisi Gruer presso il Pisi Mastering Studio di Roma. Le grafiche sono state curate da Simona Cotza SmoonyArt, autrice anche delle foto insieme a Francesca Ardau.

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme di streaming online, mentre il video ideato, scritto e diretto da Stefano Cortis, è disponibile su YouTube.

I giornalisti interessati possono richiedere singolo e press kit all’indirizzo mail s.cavagnino@gmail.com

“Il rapporto di amicizia che mi lega a Luca Faraone – racconta Marco Cotza -, risale a circa nove anni fa, quando insieme a Frank Stara formavamo gli AirEction, trio acustico con cui ho mosso i primissimi passi nel campo della musica e fatto i primi concerti nei locali a Cagliari. Emanuele Nazzaro, invece, l’ho conosciuto proprio durante la produzione del brano, tramite Luca, un professionista con il quale ho trovato subito la giusta sintonia. Sono qui nasce con l’obiettivo di regalare gioiosamente una ventata di freschezza pop-funk: un ritorno alle influenze del mondo della black music che avevano caratterizzato anche il lavoro con i Sanchez, band di cui faccio parte. Voglio ringraziare Michelegiuseppe Rovelli per il contributo fornito in fase di stesura, Sara Bradaschia per i cori, Michela Laconi e il suo corpo di ballo composto da Sara Topazzini, Chiara Tocco e Serena Stocchino, e poi Emma Melis e Riccardo Cotza, Eleonora Ferrari, il ballerino e coreografo Mark Mussel, Joe Van Der Meulen, Mauro ed Emanuele Dessì.”

IL VIDEO – Accompagna il singolo “Sono qui” anche un video, girato a Cagliari e realizzato grazie ai consigli ricevuti da Marco Cotza sulle sue pagine fan su Facebook e Instagram: l’artista ha raccolto pareri, consigli e suggerimenti, coinvolgendo attivamente il suo pubblico. Il tema scelto per l’occasione è stato semplice quanto curioso: quali azioni trasformano il proprio partner in un supereroe? A svilupparlo ci ha pensato Stefano Cortis, videomaker cagliaritano che ha ideato, scritto e diretto il video, mostrando il protagonista nelle vesti di un buffo ma fierissimo supereroe casalingo, chiamato a salvare la propria fidanzata (qui interpretata dalla reale compagna di Marco Cotza, Stefania Sias) dalle piccole incombenze domestiche quotidiane. Il teaser che ha anticipato l’uscita del singolo, è stato realizzato da Gianluca Asunis (autore delle riprese anche nel video completo) con la collaborazione di Nicoletta Stara e il costume di Emy J dresses, e vede anche il cameo del ballerino olandese Mark Mussel, ideatore della coreografia finale e youtuber spesso impegnato in video tutorial che spiegano l’arte del ballo.

L’ARTISTA – Marco Cotza si avvicina al mondo della musica nel 2011 quando, nel locale gestito insieme al fratello e due amici, inizia a conoscere tanti musicisti cagliaritani, approfondendone l’amicizia. Sono loro che lo spingono a esprimere e coltivare il canto, la sua più grande passione. Nel 2013 prende vita la sua collaborazione con la formazione dei Sanchez, band cagliaritana con cui incide il disco “#1 The Greatest X” (2015). Nel mentre fa tesoro delle esperienze musicali e affina i suoi ascolti approfondendo e studiando generi come il soul, R&B contemporaneo e synth-pop, su tutti. Forte dell’importante esperienza vissuta con i Sanchez, decide nel 2018 di intraprendere il suo progetto da solista con la decisa convinzione a scrivere i suoi testi in italiano. “Tutto normale” e “Sono qui” sono i singoli che anticipano il suo primo EP attualmente in fase di scrittura e la cui uscita è prevista per l’autunno 2019.