Politica

Coldiretti Nord Sardegna. I 7 candidati sindaco di Sassari al mercato di Campagna Amica per dire stop al cibo anonimo

Si è parlato di politica agricola questa mattina al mercato di Campagna Amica dell’Emiciclo di Sassari. Grazie a Coldiretti Nord Sardegna rappresentata dal direttore Ermanno Mazzetti i sette candidati che domenica prossima si contenderanno lo scranno più alto della città, hanno potuto esporre le proprie idee su ambiente, agroalimentare, vendita diretta, didattica, presidio del territorio, cura del verde, tutti temi cari alla Coldiretti che li ha proposti nel dibattito. All’appello hanno risposto tutti: Maurilio Murru dei 5 Stelle, Lino Mura della lista civica Alternativi per Sassari, Marilena Budroni di E’ viva Sassari, Nanni Campus a capo di una coalizione civica, Mariano Brianda per il centrosinistra, Giuseppe Doneddu del partito comunista e Mariolino Andria per il centrodestra. Tutti inoltre hanno sottoscritto la petizione "stop cibo falso" iniziativa dei Cittadini Europei coordinata da Coldiretti e Campagna Amica e sostenuta da varie organizzazioni in tutta Europa con la quale si chiede alla Commissione europea di imporre una dichiarazione obbligatoria di origine per tutti i prodotti alimentari. “E’ stato un confronto costruttivo – ha commentato il direttore Ermanno Mazzetti -, su tutti i temi che interessano l’agricoltura locale e in cui l’amministrazione può incidere. Non poteva mancare il passaggio sulla valorizzazione dell’agroalimentare, sui prodotti a km0, nelle mense pubbliche e nei mercati di Campagna Amica, non semplici spazi di vendita ma importanti soprattutto dal punto di vista sociale, didattico e culturale, e il Mercato dell'Emiciclo ogni settimana lo dimostra. A tutti i candidati abbiamo chiesto di tenere conto, una volta eletti, di questo spazio divenuto un appuntamento importantissimo per tutta la città".