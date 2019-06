Coldiretti Nord Sardegna. Domani nel mercato di Campagna Amica la giornata nazionale del pesce

Polpi di scoglio, seppie, gobetti, pagelli e triglie saranno i protagonisti sardi della giornata nazionale del pesce che si terrà nel mercato coperto di Luna e Sole a Sassari dove dalle 11 si terrà lo show cooking dell’associazione italiana cuochi.

I pesci a miglio zero saranno preparati in tempo reale con delle ricette tradizionali dai cuochi ed offerti ai clienti che anche domani sceglieranno il mercato contadino per fare la spesa con i prodotti locali e di stagione.

L’iniziativa rientra appunto all’interno della giornata nazionale del pesce. Sarà una mattina, in cui oltre ad assaggiare il pesce fresco e locale, si conoscerà l’importanza del consumo del pesce locale, buono e sicuro e su come acquistarlo consapevolmente.

“Nel mercato coperto di Campagna Amica, cosi come in quello dell’Emiciclo ogni sabato, eccetto quello in cui i pescatori non riescono a pescarlo per le avverse condizioni metereologiche, è presente insieme ad una ampia gamma di prodotti agroalimentari anche il pesce fresco e locale – spiega il presidente dell’agrimercato Nord Sardegna Gianni Muntoni -. Un prodotto apprezzato dal clienti e sul quale intendiamo investire allargando la presenza dei pescatori. Domani, come in diversi mercati d Campagna Amica in tutta Italia, sarà, come sempre nei nostri mercati, una giornata informativa durante la quale avremo la possibilità di degustarlo con le ricette preparate dall’associazione cuochi italiani locali”.