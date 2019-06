Castelsardo. Giovedì 27 giugno insediamento del Consiglio Comunale

La convalida degli eletti, la cerimonia di giuramento del Sindaco, la comunicazione della Giunta e del vice Sindaco avverrà, eccezionalmente, nella sala XI del Castello dei Doria, vista la scarsa capienza di pubblico dell’aula consiliare, con l’obiettivo di iniziare fin da subito, il percorso di avvicinamento del Cittadino alle istituzioni.

Per l’occasione sarà consentito il transito, nella zona del centro storico, dalle 17 alle 22, per consentire, anche a chi ha problemi di deambulazione, di poter essere accompagnati in auto al castello. Al termine della prima seduta, dalle 20.30, in piazza la Pianedda, nella parte nuova della Città, ci sarà un momento di ringraziamento e festeggiamento con la cittadinanza.

La lista “Castelsardo Bene Comune”, formata da cittadini, con idee proprie riguardo alla politica nazionale, ma uniti dai medesimi progetti per quanto riguarda il destino della loro Città, si è formata già da 4 anni per proporre una valida alternativa all’amministrazione in carica: una politica più vicina ai cittadini ed alle loro esigenze, senza rinunciare però ai grandi progetti ed al rilancio del centro, su scala internazionale.

La compagine l’ha spuntata alle comunali dello scorso 16 Giugno, sorpassando, all’alba di lunedì 17, di un buon 10%, il Sindaco uscente Franco Cuccureddu, già Consigliere Regionale nella legislatura 2009/2014, e Sindaco della città dei Doria per tre legislature. Uno spoglio che si è mostrato incerto dalle prime battute ma che, dopo una ventina di minuti dava già Capula in vantaggio di oltre 50 voti, che sono diventati, al termine delle operazioni, ben 372; all’alba, a spoglio terminato, è arrivata la proclamazione.

“Invitiamo tutti ad essere presenti alla convalida degli eletti ed al giuramento- esorta il neo-Sindaco Antonio Capula – vogliamo condividere con i cittadini ogni momento della nostra attività, e esortiamo tutti, anche la lista a noi contrapposta ed i loro sostenitori, ad accantonare i dissapori ed a lavorare insieme per il bene comune della nostra Cittadina”.