Carla Cuccu (M5S) sposa la causa del Comitato Sanità Bene Comune: quale futuro per l’ospedale di Isili?

“Quale sarà il futuro dell’Ospedale di Isili? Quali azioni intendono intraprendere l’assessore alla Sanità Neddu e la Giunta in merito? I 47 mila cittadini del territorio, dopo mesi e mesi di appelli lanciati e caduti nel vuoto, attendono ancora risposte. Il servizio chirurgico, cuore pulsante dell’attività ospedaliera, è l’incognita più grande, dalla quale dipende la stessa sopravvivenza del centro. Un ospedale senza servizio chirurgico è destinato al collasso, e questo noi non lo permetteremo. L’ospedale di Isili non può morire lentamente di inedia”.

Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità del Movimento 5 Stelle abbraccia la causa del Comitato Sanità Bene Comune (Sarcidano – Barbagia di Seulo), che in questi giorni torna a farsi sentire, rivolgendosi alla Regione, alla Direzione di struttura complessa di Isili e ai sindaci del territorio.

“Il Comitato ci richiama a porre attenzione alle numerose criticità che riguardano l’Ospedale di Isili e per le quali nulla ancora è stato fatto, nonostante le innumerevoli richieste di intervento. Il nodo più importante ancora da sciogliere – sottolinea Cuccu – è proprio il ripristino del servizio chirurgico. Non possiamo abbandonare gli utenti dei presidi sanitari del territorio. I pazienti non mancano, stando ai numeri delle liste d’attesa”.

“Quali sono quindi – chiede la consigliera pentastellata – le intenzioni della Giunta? La Direzione sanitaria in che modo intende organizzare il servizio chirurgico di Isili dentro l’ospedale unico di area omogenea?