Carla Cuccu (M5S) : “La commissione sanità al lavoro per l’assunzione degli OSS”

La Commissione Sanità presieduta da Domenico Gallus si fa carico delle problematiche mosse dagli operatori socio sanitari sardi.

Per cercare di porre rimedio a questa situazione sono stati ascoltati gli operatori socio sanitari dell’Isola.

Tutti i commissari, dopo un’attenta valutazione delle problematiche illustrate dagli Oss, si sono impegnati in prima persona per portare all’attenzione dell’assessore alla Sanità Nieddu le eventuali anomalie sullo scorrimento delle graduatorie lamentate dagli OSS.

La commissione Sanità lavorerà per fare in modo che lo scorrimento delle graduatorie, a partire dalle più datate per arrivare sino alle più recenti, riprenda presto vigore.

Un risultato salutato con soddisfazione dalla segretaria della Commissione Sanità Carla Cuccu (M5S) la quale afferma: “A seguito delle audizioni continuo ad essere attenta e soddisfatta della concretezza e della compattezza della Commissione Sanità. Sta emergendo la volontà di volersi coordinare per prendere seriamente in carico le situazioni. Confido nel lavoro della Commissione e auspico l’assunzione di nuovi Oss. In ogni caso non abbasseremo la guardia, perché al di là delle parole si passi presto ai fatti”.