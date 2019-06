Carbonia. Elezioni dei Comitati di Quartiere: le preferenze dei singoli candidati

La percentuale più alta di votanti si è registrata per l’elezione del Comitato di Quartiere di Bacu Abis, dove l’affluenza è stata del 34,53% con 521 votanti sui 1.509 aventi diritto.

Il quorum del 5%, necessario per validare le elezioni, è stato raggiunto in 6 degli 8 quartieri, segnatamente: Carbonia Nord; Cortoghiana; Bacu Abis; Barbusi; Is Gannaus e Serbariu.