CagliariPaesaggio- Nessuna traccia del progetto della Giunta Zedda

Nel 2017 la Giunta Zedda ha dato vita al progetto CagliariPaesaggio: una serie di attività fatte da diverse associazioni, durante il periodo estivo.

Per ogni progetto erano stati trovati dei finanziamenti, fino a 3.000,00 € per ciascuno, e composto un calendario condiviso delle attività.

L’idea era quella di un grande Festarch esteso nel tempo, che tuttavia ha assunto altri connotati diventando un contenitore di attività molto diverse tra loro.

Le attività, oggi giorno sono ferme in quanto la politica non si è ancora interfacciata con gli uffici dell’assessorato competente.

Negli scorsi anni vi era un coordinamento da parte di membri dello staff politico che evitava un accavallamento delle attività.

Le CagliariPaesaggio si dovrebbe svolgere dal 1 giugno al 30 settembre, tuttavia ancora oggi, non si ha ancora una graduatoria delle proposte progettuali accettate o rifiutate dalla commissione di valutazione e del quantum per ciascuna proposta progettuale, e non vi è ancora un coordinamento specifico.

CagliariPaesaggio dovrebbe partire ufficialmente oggi, ma nessuno sa con quale iniziativa.

Eppure la Fondazione di Sardegna quest’anno ha deliberato 30mila euro nei confronti del Comune di Cagliari proprio per CagliariPaesaggio e ancora ne ha deliberati altri 90mila per il triennio 2019-2021 sempre per il medesimo progetto, ma nessuno sembra muoversi in merito.