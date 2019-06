Cagliari- VIII edizione del Concerto d’estate

Giovedì 20 giugno 2019, in S.Maria del Monte, in Via Corte d’Appello a Cagliari, alle ore 20.00 si terrà l’VIII edizione del Concerto d’estate.

Si tratta del concerto di fine d’anno delle voci bianche di Scuole in Coro.

In questa occasione trenta bambine e bambini canteranno insieme il divertimento per la musica, l’umanità degli uomini di qualunque colore, la bellezza della terra, da non sciupare, e molte altre storie.

Mentre Venerdì 21 giugno 2019, sarà la volta di Coralmente presso la Chiesa Monumentale di S. Chiara, Scalette S. Chiara a Cagliari, alle ore 19.00

Venerdì sarà la volta del concerto di fine d’anno delle voci di Ad libitum, un gruppo di amatori della musica corale che da anni cantano e accolgono nella musica chi vuole avvicinarsi al mondo della polifonia.

La Festa della Musica offrirà la sua solidarietà a Parent Project aps per la ricerca di una cura per la distrofia muscolare di Duchenne e Becker.