Cagliari. Torna Alex Acosta con due date di “Grancaribe”: il 28 e 29 giugno

Dopo alcuni anni di assenza in Sardegna, l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno è lieta di presentare nuovamente al pubblico isolano l’artista Alex Acosta con lo spettacolo “Grancaribe”, per due imperdibili date che animeranno questo weekend tra musica, danza ed estemporanee performances.

Si parte venerdì 28 Giugno, dalle ore 21.00, con i concerti itineranti sull’Ape Calessino Cagliari Touring. Un “format mobile” pensato per raggiungere capillarmente quartieri e luoghi cittadini che solitamente non rientrano nella consueta circuitazione degli eventi. Un modo quindi per diffondere la cultura in una declinazione inclusiva delle realtà urbane più svantaggiate, a favore di una fruizione equa delle manifestazioni e opportunità di svago in città.

Si prosegue poi sabato 29 Giugno presso il Palm Beach del Lungomare Poetto di Cagliari, location in cui Alex Acosta si esibirà a partire dalle ore 22.00.

“GranCaribe” è uno show esplosivo, carico di energia, una maratona musicale in cui Alex Acosta, con il suo nuovo e ricchissimo repertorio affinato in anni di ricerca, coinvolge attivamente il pubblico di ogni età, in un’indimenticabile esperienza culturale, attraverso l’aspetto ludico.

Il potere trascinante del temperamento cubano e la grande professionalità dell’artista, esprime infatti una potente forza comunicativa, in grado di trasformare suoni e movimento in una vera e propria festa. L’universo musicale latino mescola in modo allegro e gioioso ritmo, vivacità e sensualità, in particolar modo nei balli che spontaneamente creano condivisione, divertimento, senso di aggregazione, socializzazione, aiutando a rilassare corpo e mente.

Alex Acosta, talento naturale originario di Santa Clara, ha iniziato a cantare sin da bambino nei Festival della sua città. Successivamente, dopo aver studiato alla scuola professionale d’arte Olga Alonso e specializzato presso la National School of Art, si è affermato professionalmente come cantante e chitarrista nel gruppo “Panorama”. Un’esperienza fondamentale, riconosciuta da pubblico e critica, che ha segnato positivamente la sua successiva evoluzione artistica. Collaborazioni con grandi nomi dell’universo sonoro latino, come l’orchestra Sombros Somos di Guillermo Gutiérrez, ricerche personali trasversali ad altri generi, tournée internazionali, incisioni discografiche, costanti partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici, tratteggiano un personaggio eclettico e sempre in movimento sui territori della cultura musicale, della sperimentazione e della danza.

In particolare, nelle serate cagliaritane, Alex Acosta presenterà il suo nuovo gioiello discografico “Desafío”, un album prodotto dal maestro Manolito Simonet, che ha anche lavorato agli arrangiamenti di più di dieci brani dalle irresistibili atmosfere latine.

Gli eventi si inseriscono nel più ampio progetto dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno “Sardegna e Cuba si incontrano”, realizzato sotto l’egida della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.