Cagliari. Scientology: una tenda di soluzioni all’insegna del “Si può fare qualcosa a riguardo”

Il week end cagliaritano vede ancora una volta in piazza i volontari di Scientology impegnati nel mettere a disposizione dei curiosi le conoscenze e le pratiche di quella che risulta essere l’unica nuova religione nata nel XX secolo e che già si è diffusa in tutto il globo.

Presente a Cagliari da oltre 30 anni, la Chiesa di Scientology procede senza sosta con le proprie attività, sia all’interno della sua chiesa, sia tramite quelle volte a dare aiuto e contributo per il miglioramento sociale.

L’iniziativa del week end, nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 giugno, nella centralissima via Garibaldi, all’angolo con via Alghero, ha lo scopo di mettere a disposizione dei passanti la possibilità di conoscere da vicino i principi contenuti nel Manuale di Scientology, un volume all’interno del quale il fondatore della religione, L. Ron Hubbard, presenta tutti i principali aspetti della vita nei quali ogni persona può incontrare intoppi e che in effetti determinano successo o insuccesso nella vita a seconda delle abilità con le quali gli stessi aspetti vengono affrontati.

A partire dalle efficaci tecniche di studio fino alle componenti della comprensione, dai problemi del lavoro a come raggiungere i propri obiettivi e mete, dalle cause della soppressione alle formule per una vita migliore, grazie alle conoscenze esposte in questo manuale, è possibile guardare con un nuovo punto di vista singoli aspetti della quotidianità e scoprire come essere artefici del proprio miglioramento.

I volontari presenti in piazza non solo hanno risposto alle domande delle persone e dato modo di visionare i materiali proposti: sono state fatte conferenze a piccoli gruppi di persone e date dimostrazioni pratiche di quanto presentato. Va infatti sottolineato che nei tempi in cui stiamo vivendo, per quanto la necessità di un ritorno alla spiritualità sia doveroso al fine di far emergere nuovamente i veri valori che ci rendono “umani”, c’è bisogno di praticità e possibilità di applicare specifiche informazioni che portino ad una crescita.

Questo è ciò che Scientology propone: un ritorno alla spiritualità accompagnato dalla possibilità di mettere veramente in pratica nozioni tramite le quali l’individuo può veramente rimettere se stesso al centro della vita che vive, averne più piacere e contemporaneamente sentirsi il vero artefice della stessa.

